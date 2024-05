Netanyahu ‘rejeita com desgosto’ ordem de prisão solicitada ao TPI

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/05/2024 - 15:39 Para compartilhar:

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta segunda-feira (20), que “rejeita com desgosto” a ordem de prisão solicitada contra ele por um procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), simultaneamente a outras demandadas contra autoridades do movimento islamista palestino Hamas.

“Como primeiro-ministro de Israel, rejeito com desgosto a comparação feita pelo procurador de Haia entre Israel”, um país “democrático”, e “os assassinos em massa do Hamas”, disse o premiê israelense em um comunicado.

“Como se atreve a comparar os monstros do Hamas com os soldados de Tsahal [o Exército israelense], o mais moral do mundo?”, disse, opinando que se trata de uma “completa distorção da realidade”.

“É exatamente assim que se parece o novo antissemitismo: ele passou dos campi do Ocidente para a Corte em Haia. Que vergonha!”, afirmou o dirigente israelense.

Nesta segunda-feira, o procurador do TPI Karim Khan declarou que havia solicitado mandados de prisão contra Netanyahu e seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, por supostos crimes como “matar deliberadamente de fome civis”, “homicídio intencionado” e “extermínio”.

Também pediu ordens de captura contra o chefe do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar; o chefe do movimento palestino, Ismail Haniyeh, e contra Mohammed Deif, chefe das brigadas Ezzedine al Qassam, braço armado do Hamas, por supostos crimes contra a humanidade como “extermínio”, “assassinato, estupro e outras formas de violência sexual”, além de tortura e outros atos desumanos.

