Netanyahu promete vingança: guerra contra Hamas levará tempo

Militares israelenses enfrentam militantes do grupo radical islâmico nas ruas e prosseguem ataques de retaliação contra posições em Gaza. Mais de 600 mortos e 2 mil feridos, só do lado de Israel.Em reação aos ataques-surpresa do Hamas, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu neste domingo (08/10) que derrotará o grupo radical islâmico, mas alertou que a guerra "vai levar tempo".

Em discurso televisado à nação, o político conservador enfatizou que os eventos recentes foram algo "jamais visto em Israel" e jurou "vingança esmagadora por esse dia negro", chegando a todos os lugares onde o Hamas possa estar se escondendo.

Netanyahu disse considerar o grupo diretamente responsável pela segurança e bem-estar dos civis e soldados que mantém cativos, acrescentando que Israel "acertará contas com qualquer um que cause danos" a esses reféns. Segundo observadores, o sábado foi o dia mais sangrento do conflito israelo-palestino desde a guerra do Yom Kippur, 50 anos atrás

Barragem de milhares de foguetes

Soldados israelenses continuaram lutando contra combatentes do Hamas nas ruas do sul de Israel e lançando ofensivas de retaliação que destruíram edifícios em Gaza, enquanto no norte de Israel uma breve troca de ataques com o grupo militante libanês Hisbolá gerou temores de um conflito mais amplo.

Os combates resultam da reação de Israel ao ataque-surpresa sem precedentes deste sábado, partindo de Gaza, no qual combatentes do Hamas, apoiados por uma barragem de pelo menos 2.500 foguetes, romperam as cercas de segurança e invadiram comunidades próximas.

Os terroristas do Hamas raptaram civis israelenses, levando-as ao enclave costeiro de Gaza, incluindo mulheres, crianças e idosos, por quem provavelmente tentarão negociar milhares de prisioneiros palestinos detidos por Israel. Os líderes do Hamas disseram estar preparados para uma nova escalada.

Alemanha expressa solidariedade

A mídia de Israel, citando autoridades dos serviços de resgate, estimou que pelo menos 600 foram mortos no país, incluindo dezenas de soldados, e há mais de 2 mil feridos.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou neste sábado que identificou um brasileiro ferido e dois desaparecidos após ataque do Hamas a Israel. Não há registros de brasileiros mortos até o momento.

A Alemanha expressou solidariedade a Israel no conflito, hasteando a bandeira do país entre a alemã e a da União Europeia, diante da sede do governo, a Chancelaria Federal em Berlim. Em Frankfurt, centenas foram às ruas em manifestação pró-Tel Aviv.

Aos mortos e feridos, somam-se dezenas de indivíduos capturados em Israel e levados ao território de Gaza, sobre os quais não há informação de quantos morreram. Segundo uma autoridade militar israelense, centenas de militantes do Hamas foram mortos e dezenas, capturados.

O noticiário da TV israelense transmitiu uma série de relatos de parentes de israelenses cativos ou desaparecidos, que lamentavam e imploravam por ajuda em meio a uma névoa de incerteza em torno do destino de seus entes queridos.

Em Gaza, moradores fugiram de casas perto da fronteira para escapar dos bombardeios de Israel, fugindo para dentro do território após alertas em árabe emitidos pelos militares israelenses.

Retirada de moradores

O Exército de Israel disse neste domingo que pretende retirar todos os israelenses que vivem perto da Faixa de Gaza dentro de 24 horas. "Nossa missão nas próximas 24 horas é retirar todos os residentes que vivem ao redor de Gaza", disse o porta-voz militar Daniel Hagari aos repórteres, acrescentando que os combates continuam para “resgatar reféns” mantidos por militantes em Israel.

No sábado, o exército disse que havia dois locais num raio de 20 quilômetros da fronteira de Gaza onde estavam detidos reféns. A mídia israelense informou que reféns foram libertados em Beeri e Ofakim, mas o Exército se recusou a fornecer detalhes.





Até a manhã do domingo, os militares israelenses atingiram 500 alvos do Hamas, incluindo a “infraestrutura militar do grupo, casas de comandantes e símbolos do regime do Hamas”, disse Hagari. Ele disse que as forças israelenses assumiram o controle de pontos de onde militantes invadiram Israel vindos da Faixa de Gaza. "As forças mataram centenas de terroristas no terreno", disse ele, acrescentando que dezenas foram feitos prisioneiros.

Ameaça do Hisbolá no norte

Os conflitos anteriores entre Israel e os governantes do Hamas em Gaza trouxeram destruição generalizada em Gaza e dias de lançamento de foguetes contra cidades de Israel.

A situação é potencialmente mais volátil agora, com a governo de extrema direita atingido pela violação de segurança sem precedentes e palestinos desesperados com uma ocupação sem fim na Cisjordânia e o bloqueio sufocante de Gaza.

Ataques na fronteira norte de Israel também ameaçam atrair a batalha contra o Hisbolá, um feroz inimigo de Israel que é apoiado pelo Irã e estima-se que tenha dezenas de milhares de foguetes à sua disposição. O Hisbolá disparou dezenas de foguetes e projéteis no domingo contra três posições israelenses numa área disputada ao longo da fronteira e os militares de Israel responderam usando drones armados.

md (AP, AFP, Reuters)

