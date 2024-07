Netanyahu promete ‘resposta severa’ em visita à cidade bombardeada nas Colinas de Golã

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2024 - 11:01 Para compartilhar:

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu nesta segunda-feira (29) uma resposta severa ao bombardeio que deixou 12 menores mortos no sábado nas Colinas de Golã, durante uma visita à localidade desta zona anexada onde um foguete atingiu um campo de futebol.

“Como todos os cidadãos israelenses, e devo dizer como muitas pessoas em todo o mundo, estamos profundamente chocados com este massacre horrendo”, disse Netanyahu em um comunicado no Majdal Shams, após o bombardeio que o Exército israelense afirma ter sido lançado a partir do Líbano e que culpa o Hezbollah, o que este movimento pró-iraniano nega.

“Estas crianças são nossas crianças (…). O Estado de Israel não vai e não pode permitir que isto aconteça. A nossa resposta virá e será severa”, alertou Netanyahu.

O foguete atingiu uma localidade predominantemente drusa, de língua árabe, onde muitos residentes rejeitam a nacionalidade israelense, depois que este território foi tomado da Síria na guerra de 1967 e anexado.

Dezenas de pessoas protestaram contra a visita de Netanyahu, que coincidiu com o enterro de um dos jovens falecidos, observou um jornalista da AFP.

Após a eclosão da guerra em Gaza em 7 de outubro, depois do ataque de comandos islamistas no sul de Israel, o Hezbollah e o Exército israelense se enfrentam em confrontos de baixa intensidade.

Este bombardeio alimenta receios de que a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza se alastre ao Líbano.

O Exército israelense indicou que o projétil era de fabricação iraniana e foi disparado pelo Hezbollah.

Este movimento libanês assumiu a responsabilidade por vários bombardeios contra posições militares israelenses no sábado, mas negou a responsabilidade pelo lançamento do foguete.

mod-bfi/an/mb/aa/dd