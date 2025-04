Netanyahu promete ‘eliminar’ déficit comercial dos EUA com Israel

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu nesta segunda-feira (7) ao colega Donald Trump eliminar as tarifas e o superávit comercial de Israel em relação aos Estados Unidos.

Netanyahu foi o primeiro líder estrangeiro recebido por Trump desde o anúncio das novas tarifas aduaneiras, que causaram impacto nos mercados financeiros mundiais. “Vamos eliminar o déficit comercial com os Estados Unidos. Acreditamos que é o correto”, disse Netanyahu na Casa Branca.

Trump anunciou uma tarifa universal de 10% sobre todas as importações, além de taxas adicionais para a maioria dos seus parceiros comerciais, incluindo Israel, que entrarão em vigor no próximo dia 9.

Na pauta do encontro de hoje também estava o conflito na Faixa de Gaza, onde Israel retomou sua ofensiva em 18 de março, após uma trégua de dois meses com o Hamas.

Depois do encontro com Trump, Netanyahu disse que seu país trabalha em novas negociações para conseguir a libertação de mais reféns na Faixa de Gaza: “Trabalhamos agora em outro acordo, que esperamos que tenha sucesso, e estamos comprometidos com a libertação de todos os reféns”, disse o primeiro-ministro.

Mais de 1.330 pessoas morreram em operações aéreas e terrestres israelenses no território palestino desde o início do conflito atual na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. Além disso, cerca de 400 mil foram deslocadas nesse período, segundo as Nações Unidas.

