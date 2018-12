Netanyahu não deve vir mais à posse de Bolsonaro

BRASÍLIA, 26 DEZ (ANSA) – O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não deve mais vir à posse do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, devido à antecipação das eleições em Israel, decidida na última segunda-feira (24). A cerimônia será realizada no próximo dia 1º.

Netanyahu deve manter a visita ao Brasil, agendada para esta sexta-feira (28), mas voltará a Israel no domingo (30) para iniciar os preparativos para a campanha, em que buscará a reeleição. O líder do país judaico enfrenta uma crise dentro da coalizão ultraortodoxa que forma o governo, causada por acusações de corrupção e por projetos de lei que obrigam religiosos ortodoxos a servir nas Forças Armadas.

No ultimo dia 24, Netanyahu anunciou a decisão de antecipar as eleições de novembro para abril de 2019. Sem Netanyahu, a principal estrela internacional da cerimônia de posse será o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo. (ANSA)