Netanyahu manda equipe ao Egito para negociar 2ª fase de trégua

ROMA, 27 FEV (ANSA) – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou nesta quinta-feira (27) os preparativos para iniciar as negociações para a segunda fase do acordo de cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza.

Segundo o escritório do premiê, citado pelo jornal Haaretz, uma equipe israelense irá ao Egito, país que realiza a intermediação das tratativas, após aprovação de Netanyahu.

A medida chega poucas horas após a conclusão da troca de reféns e prisioneiros na primeira etapa do acordo, que restituiu 33 israelenses – dos quais oito mortos – e mais de 1,7 mil palestinos.

Ao mesmo tempo, um funcionário israelense enviou uma declaração à imprensa local afirmando que as Forças de Defesa de Israel (IDF) não irão retirar suas tropas do Corredor Filadélfia, na fronteira entre Gaza e Egito.

“Não iremos deixar o Corredor Filadélfia. Não permitiremos que os assassinos do Hamas ajam de novo em nossas fronteiras”, disse o funcionário, que alegou que o grupo fundamentalista estaria utilizando a zona para enviar armas à Gaza.

Já o Hamas lembrou que a permanência de Israel no Corredor Filadélfia “viola o acordo” de cessar-fogo em vigor desde 19 de janeiro. A primeira fase da trégua termina em 1º de março.

(ANSA).