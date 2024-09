Netanyahu fortalecido com a morte de líder do Hezbollah

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2024 - 9:34 Para compartilhar:

O assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, é um impulso para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que enfrenta grandes protestos no país e críticas internacionais cada vez mais intensas, segundo analistas.

As autoridades israelenses, no entanto, insistem que sua luta contra o movimento libanês pró-Irã não acabou, sugerindo inclusive a possibilidade de uma operação terrestre, ao mesmo tempo que celebram a morte de um dos “maiores inimigos” do país.

O Hezbollah confirmou no sábado que Nasrallah, líder do movimento durante mais de três décadas, morreu na sexta-feira em um bombardeio israelense ao sul de Beirute.

Esta não foi a primeira vez que Israel matou um inimigo importante desde 7 de outubro de 2023, quando um ataque do movimento islamista palestino Hamas desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Em julho, um bombardeio atribuído a Israel matou o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, pouco depois de outro ataque israelense em Beirute ter eliminado Fuad Shukr, chefe operacional do Hezbollah.

Grandes potências, incluindo os Estados Unidos, alertaram para o risco de uma guerra total, mas a morte de Nasrallah fortalece Netanyahu internamente, segundo o analista Kobi Michael.

“Há um amplo consenso na sociedade israelense a favor de finalizar o problema com o Hezbollah”, disse Michael, pesquisador do Instituto Nacional de Estudos de Segurança e do centro de estudos Misgav.

“E se isso exige uma guerra total, que seja uma guerra total”, acrescentou.

O assassinato tem o benefício adicional de enviar um alerta severo aos inimigos de Israel, destaca James Dorsey, especializado na política do Oriente Médio.

“Se você for o Irã, se você for a Síria, os huthis, um grupo xiita iraquiano e, francamente, muitos outros grupos no Oriente Médio, você vai analisar sua segurança com muito cuidado”, disse.

– “Inimigo comum” –

Netanyahu tem enfrentado uma pressão crescente dos críticos em Israel, que o acusam de não fazer o suficiente para alcançar um acordo de trégua que permita a libertação dos reféns sequestrados pelos islamitas em 7 de outubro.

Os aliados na coalizão de extrema direita, apoio imprescindível para sua continuidade do seu poder, rejeitam um acordo e exigem que o primeiro-ministro mantenha o seu objetivo de destruir o Hamas.

Uma pressão que o levou, na quinta-feira, a rejeitar uma proposta de cessar-fogo de 21 dias com o Hezbollah no Líbano, ideia que havia sido coordenada entre Israel e Estados Unidos, segundo o jornal Haaretz.

Netanyahu também enfrenta um isolamento crescente no cenário internacional. Durante a Assembleia Geral da ONU, vários governantes utilizaram seus discursos para condenar a ofensiva israelense em Gaza.

Mas Netanyahu minimizou as críticas em seu discurso de sexta-feira, alegando que a campanha militar israelense contra o Hamas beneficiará inclusive aqueles que mais a criticam.

“Sim, estamos nos defendendo, mas também estamos defendendo vocês de um inimigo comum que, por meio da violência e do terror, tenta destruir o nosso modo de vida”, disse o chefe de Governo israelense.

Um acordo para normalizar as relações com a Arábia Saudita, que parecia possível há um ano, foi adiado, ao menos temporariamente, pelas mortes e destruição em Gaza.

Mas uma fonte das forças de segurança de Israel negou que a guerra esteja minando as alianças de Israel no Oriente Médio e afirmou que muitos governantes da região agradecem a campanha contra os grupos islamitas.

“A região está observando a guerra (…) Observam de maneira muito, muito cuidadosa”, disse a fonte, que pediu anonimato. “Eles sabem que agora estamos travando a guerra deles”.

A coronel reformada Miri Eisen, do Instituto Internacional Antiterrorismo da Universidade Reichman de Israel, disse à AFP que a morte de Nasrallah deve ser celebrada por “todas as pessoas que são contra o terrorismo no mundo”.

Ela insistiu que “isto não é apenas sobre Israel e os israelenses”.

– Obra incompleta –

Mas, assim como o ataque israelense de 1992 que matou o antecessor de Nasrallah, Abbas al-Musawi, não eliminou a ameaça do movimento libanês, o bombardeio de sexta-feira não significa um grande avanço contra o considerável arsenal do Hezbollah, admitiram fontes do governo israelense.

O movimento pró-Irã “nos ataca há um ano e podemos assumir que continuarão atacando ou tentando”, disse o porta-voz militar Nadav Shoshani, que não descartou a possibilidade de uma incursão terrestre no Líbano.

Eisen classificou a morte de Nasrallah como um “ponto de virada a nível de comando” e disse que as operações terrestres poderiam ser necessárias.

“O Hezbollah ainda tem muitos ativos. Não desaparecem porque o alto comando desaparece”, disse, antes de apontar que o grupo “se organiza para o longo prazo”.

