Netanyahu exige retirada de missão da ONU no sul do Líbano

Deutsche Welle 13/10/2024 - 14:31

Premiê israelense diz que soldados da Unifil viram "escudos humanos" para o Hezbollah. Tanques israelenses invadem base da missão de paz. Comunidade internacional condena agressões israelenses.O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu nesta sexta-feira (13/10) em telefonema ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a retirada das forças de paz da ONU no sul do Líbano, para evitar que os membros da missão internacional sejam colocados em situação de risco.

A conversa ocorreu após a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) rejeitar novos apelos para retirar seu contingente da zona de fronteira entre Israel e Líbano, depois de cinco de seus soldados ficarem feridos em meio à guerra entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah.

O primeiro-ministro acusou o Hezbollah de usar os soldados da missão de paz como escudos humanos. "Senhor secretário-geral, retire as forças da Unifil do caminho do perigo. Isso deve ser feito agora, imediatamente", alertou Netanyahu, em vídeo divulgado por seu gabinete.

O premiê reiterou que Israel pediu a Unifil diversas vezes para que se retirasse da região, alertando que a presença da missão de paz tinha "o efeito de fornecer escudos humanos aos terroristas do Hezbollah".

"Sua recusa em retirar os soldados da Unifil faz com que eles se tornem reféns do Hezbollah. Isso os coloca em perigo, assim como as vidas de nossos soldados", disse o premiê. "Lamentamos o mal causado aos soldados da Unifil e fazemos o máximo para evitar isso. Mas, a maneira mais simples e óbvia de assegurar isso é simplesmente retirá-los da zona de perigo."

Unifil rejeita deixar sul do Líbano

No início do mês, o ministro israelense do Exterior de Israel, Israel Katz, anunciou que Guterres foi declarado persona non grata e teve proibida a sua entrada no país, por considerar que ele não condenou "de forma inequívoca" o ataque iraniano contra Israel no dia 1º de outubro.

A Unifil rejeitou diversas vezes os apelos israelenses para abandonar suas posições no sul do Líbano. "Houve uma decisão unânime de permanecer, por que é importante que a bandeira da ONU ainda tremule alto nessa região, e para podermos relatar os fatos ao Conselho de Segurança", afirmou neste sábado o porta-voz da Unifil, Andrea Tenenti.

Segundo o porta-voz, Israel pediu que a Unifil removesse suas posições de uma área de "até cinco quilômetros da Linha Azul [que separa os dois países]", o que foi rejeitado pela missão de paz.

A Unifil – criada após a invasão israelense no Líbano, em 1978 – mantém 29 posições no sul libanês, com cerca de 10.000 soldados de várias nacionalidades. Seu objetivo atual é monitorar o cessar-fogo que pôs fim a uma guerra de 33 dias entre Israel e o Hezbollah, em 2006.

Tanques israelenses invadem base da Unifil

Horas após a o telefonema entre Netanyahu e Guterres, a Unifil denunciou que dois tanques israelenses derrubaram neste domingo a entrada principal de uma de suas bases no sul do Líbano.

"Dois tanques Merkava das Forças de Defesa Israelenses (IDF) destruíram o portão principal de nossa posição e forçaram a entrada. Eles pediram múltiplas vezes para que apagássemos as luzes da base", informou a missão da ONU, em nota.

A Unifil relatou que os tanques permaneceram no local por 45 minutos, depois de a missão protestar junto a seus intermediários.

Duas horas mais tarde, no mesmo local, soldados da ONU relataram que tiros foram disparados e uma fumaça foi lançada para dentro da base, o que teria gerado irritações na pele e problemas gastrointestinais em 15 membros da Unifil.

Segundo a nota, Israel também impediu neste sábado uma "importante movimentação de logística" da Unifil próxima à cidade libanesa de Mais al-Jabal, na região de fronteira.

Ataque à missão de paz amplamente condenado

Uma declaração assinada por 40 países que colaboram com a Unifil condenou "nos termos mais fortes" os ataques à missão de paz que deixaram cinco soldados feridos.

"Tais ações devem cessar imediatamente e têm de ser investigadas adequadamente", diz a declaração conjunta divulgada neste sábado na rede social X pela missão polonesa na ONU e assinada por alguns dos maiores colaboradores, como a Itália, Indonésia e Índia.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, condenou o alerta de Tel Aviv para que a Unifil abandone o sul do Líbano. "A advertência enviada por Netanyahu a Guterres, exigindo a retirada da Unifil, representa um novo capítulo no método do inimigo para deixar de cumprir as normas internacionais", criticou.

Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ter pedido a Netanyahu o fim das ações hostis de Israel contra a Unifil. O Papa Francisco lançou um apelo semelhante neste domingo e pediu a implementação de um cessar-fogo em toda a região.

Críticas à UNRWA em Gaza

Netanyahu fez um paralelo entre a situação da Unifil no Líbano com o fato de o grupo terrorista Hamas supostamente se esconder por trás dos membros da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), na Faixa de Gaza.

"Infelizmente, a UNRWA também colabora com o Hamas na região", acusou Netanyahu. A agência da ONU, que possui mais de 30.000 funcionários nos territórios palestinos e em outras regiões, atravessa uma crise desde que Israel acusou seus membros de estarem envolvidos nos ataques terroristas do Hamas em solo israelense, em 7 de outubro de 2023.

A ONU demitiu funcionários que estavam sob suspeita e disse ter encontrado algumas questões que colocavam em dúvida a neutralidade de alguns dos envolvidos, mas reforçou que Israel jamais ofereceu provas de suas principais acusações.

Os atentados do Hamas em Israel deixaram mais de 1.200 mortos e resultaram no sequestro de cerca de 250 pessoas. O Ministério da Saúde em Gaza, administrado pelo Hamas, afirma que a ofensiva israelense no enclave palestino já deixou mais de 42 mil mortos e 98.400 feridos. Esses números não puderam ser independentemente verificados.

rc (DPA, AFP, AP)