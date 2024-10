Netanyahu espera vitória de Trump nos EUA, afirmam analistas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/10/2024 - 13:08 Para compartilhar:

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está apostando no retorno de Donald Trump à Casa Branca para ter mais margem de manobra nas guerras que está travando no Oriente Médio.

A presidência de Trump foi lucrativa para Netanyahu. Durante seu mandato (2017-2021), os Estados Unidos transferiram sua embaixada para Jerusalém e reconheceram a soberania de Israel sobre as Colinas de Golã ocupadas.

Trump também contribuiu para a normalização das relações entre Israel e três países árabes, retirou os EUA do acordo nuclear com o Irã, um inimigo de Israel, e retomou duras sanções econômicas.

Isso leva os analistas a acreditar que Netanyahu espera uma vitória eleitoral de Trump, que, no entanto, apresentou mensagens um tanto ambíguas sobre Israel ao longo de sua campanha.

Assim, por um lado, Trump incentivou Israel a bombardear as instalações nucleares do Irã, mas, ao mesmo tempo, disse que “o ataque de 7 de outubro nunca teria acontecido se ele fosse presidente” e que pressionará Israel a acabar com as guerras em curso.

– “Reza por una vitória de Trump” –

No entanto, como um isolacionista com pouco interesse em política externa, Trump poderia dar a Netanyahu mais liberdade para operar nos conflitos abertos em Gaza e no Líbano.

“Um dos marcos de Netanyahu são as eleições nos Estados Unidos. Ele reza por uma vitória de Trump porque acha que isso lhe dará muita liberdade de movimento e permitirá que ele faça o que aspira”, disse à AFP Gidon Rahat, professor de Ciência Política da Universidade Hebraica de Jerusalém.

Aviv Bushinky, comentarista político e ex-chefe de gabinete de Netanyahu, concorda com ele: “Sua experiência com os republicanos é muito boa (…), ao contrário dos democratas, que são mais duros com ele”.

O atual presidente Joe Biden manteve uma relação fria com Netanyahu, apesar de insistir em seu “apoio inabalável” a Israel.

Ao contrário de Trump, o líder democrata pressionou Netanyahu a não atacar as instalações nucleares ou de produção de petróleo do Irã.

O ataque israelense de sábado (26) à República Islâmica, previsto desde que Teerã lançou quase 200 projéteis contra o Estado hebreu no início deste mês, concentrou-se, em última análise, na fabricação de mísseis e nas instalações de disparo.

No entanto, Trump e Netanyahu também têm um relacionamento pessoal próximo. Nesta semana, o ex-presidente americano se gabou de ligar com frequência para o líder israelense.

“Temos um relacionamento muito bom”, disse o candidato republicano em um comício na Geórgia. “Vamos trabalhar com eles de forma muito próxima”.

Para Bushinsky, as eventuais vantagens superam qualquer preocupação. “Acho que Netanyahu está disposto a correr o risco da imprevisibilidade de Trump”, diz ele.

– Popular em Israel –

A popularidade de Trump não se limita a Netanyahu, mas está se espalhando por grande parte da opinião pública de Israel.

Uma pesquisa realizada em setembro pelo Mitvim, o Instituto Israelense de Política Externa Regional, mostrou que 68% dos entrevistados acreditavam que Trump defenderia melhor os interesses de Israel.

Apenas 14% escolheram a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris, apesar de suas repetidas declarações de apoio a Israel e ao seu direito de se defender.

“Em Israel, mais do que em qualquer outra democracia liberal fora dos Estados Unidos, Trump é mais popular do que Kamala”, argumenta Nadav Tamir, ex-diplomata israelense nos Estados Unidos e membro do conselho do Mitvim.

Mas o novo governo Trump pode trazer algumas surpresas, adverte o analista.

O ex-presidente se cercou de republicanos “que são isolacionistas e não querem que os Estados Unidos sejam o líder do mundo livre ou de alianças internacionais”.

Entre os palestinos, não há muito entusiasmo por qualquer candidatura, diz Khalil Shikaki, cientista político palestino.

“Os palestinos não confiam em ambos os candidatos e veem pouca diferença entre eles”, aponta.

Na Universidade de Birzeit, na Cisjordânia, a estudante Leen Bassem, de 21 anos, não acredita que as eleições terão um impacto positivo em suas vidas.

Hasan Anwar, um engenheiro de som de 42 anos, também não espera nenhuma mudança “porque a política dos Estados Unidos é totalmente clara em seu apoio e suporte a Israel”.

