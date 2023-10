Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2023 - 11:01 Compartilhe

TEL AVIV, 11 OUT (ANSA) – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e um dos líderes da oposição, Benny Gantz, fecharam um acordo nesta quarta-feira (11) para formar um governo nacional de emergência em meio à guerra em curso com o grupo fundamentalista Hamas e às hostilidades na fronteira no norte do país, segundo a imprensa local. (ANSA).

