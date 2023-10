Netanyahu e Gantz fazem acordo para governo de emergência

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2023 - 12:01 Compartilhe

TEL AVIV, 11 OUT (ANSA) – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e um dos líderes da oposição, Benny Gantz, fecharam um acordo nesta quarta-feira (11) para formar um governo nacional de emergência.

A informação foi divulgada pela imprensa local em meio à guerra em curso com o grupo fundamentalista Hamas e às hostilidades na fronteira no norte do país.

De acordo com o jornal “The Times of Israel”, Gantz exigiu a criação de um pequeno gabinete de guerra com um número menor de ministros que teriam poderes para tomar decisões sobre a ofensiva, mas Netanyahu insistiu que ele terá a palavra final.

A ideia do seleto grupo também teria sido rejeitada pelo ministro de Segurança Nacional, Itamar Bem Gvir, que criticou o histórico de Gantz como chefe do Estado-Maior, embora tenha negado publicamente que se opõe à entrada dele no gabinete.

No entanto, segundo apuração, os líderes chegaram a um acordo durante reunião em Tel Aviv nesta manhã e ainda devem acertar os detalhes do plano, que possivelmente incluirá como ministros o ex-chefe de gabinete Gadi Eisenkot e o ex-ministro da Justiça Gideon Saar.

Já o chamado “gabinete de guerra”, que conduzirá Israel durante a ofensiva contra o Hamas, será comandado por Netanyahu, Gantz, o atual ministro da Defesa, Yoav Gallant, Eisenkot e o ministro dos Assuntos Estratégicos, Ron Dermer.

O outro líder da oposição Yair Lapid permanece fora do acordo. O novo executivo ampliado deve se reunir em breve em Tel Aviv.

O mesmo procedimento já foi adotado às vésperas da Guerra dos Seis Dias, em 1967, que reconfigurou as fronteiras do país com a anexação de territórios egípcios e sírios.

O novo conflito entre Israel e Hamas, o pior em 50 anos, entrou no seu quinto dia com um balanço de mais de 2 mil mortos.

