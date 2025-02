Netanyahu diz que Israel vai parar cessar-fogo em Gaza se Hamas não devolver reféns

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira que se o Hamas não libertar reféns israelenses até o meio-dia de sábado, um frágil cessar-fogo em Gaza terminará e o Exército israelense retomará sua ofensiva no enclave palestino até que o grupo militante seja derrotado.

“À luz do anúncio do Hamas de sua decisão de violar o acordo e não libertar nossos reféns, ontem à noite ordenei que as IDF (forças de Israel) se reúnam dentro e ao redor da Faixa de Gaza”, declarou Netanyahu, falando após uma reunião de seu gabinete de segurança.

“Esta operação está sendo realizada neste momento. Ela será concluída em um futuro muito próximo”, disse ele em um comunicado.

O Hamas começou a libertar alguns reféns gradualmente sob a primeira fase de um cessar-fogo alcançado no mês passado, mas disse na segunda-feira que não libertaria mais nenhum até novo aviso, acusando Israel de violar os termos com vários tiroteios mortais, bem como atrasos em algumas entregas de ajuda em Gaza.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um aliado próximo de Israel, disse em resposta que o Hamas deveria libertar todos os reféns mantidos pelo grupo militante palestino até o meio-dia de sábado ou ele proporia cancelar o cessar-fogo Israel-Hamas, que entrou em vigor em 19 de janeiro.

“Se o Hamas não devolver nossos reféns até o meio-dia de sábado, o cessar-fogo terminará e as IDF retornarão à luta intensa até que o Hamas seja finalmente derrotado”, disse Netanyahu.

Não ficou imediatamente claro se ele quis dizer o retorno dos reféns que seriam libertados no sábado, ou todos aqueles ainda mantidos no enclave palestino.

Um representante do Hamas afirmou nesta terça-feira que os reféns israelenses poderiam ser levados para casa somente se o cessar-fogo fosse respeitado, descartando a “linguagem de ameaças” depois que Trump disse que “deixaria o inferno acontecer” se eles não forem libertados.

“Trump precisa lembrar que há um acordo que deve ser respeitado por ambas as partes, e esta é a única maneira de trazer de volta os prisioneiros (israelenses). A linguagem de ameaças não tem valor e só complica as coisas”, declarou Sami Abu Zuhri, autoridade graduada do Hamas, à Reuters.

Israel nega estar retendo suprimentos de ajuda e diz que atirou em pessoas que desconsideram os avisos para não se aproximar das posições das tropas israelenses.

Até agora, 16 dos 33 reféns a serem libertados na primeira fase de 42 dias do acordo de cessar-fogo voltaram para casa, assim como cinco reféns tailandeses que foram devolvidos em uma libertação não programada.

Em troca, Israel libertou centenas de prisioneiros e detidos, incluindo prisioneiros cumprindo penas perpétuas por ataques mortais e palestinos detidos durante a guerra e mantidos sem acusação.

Netanyahu prometeu anteriormente que Israel garantiria que todos os seus reféns fossem devolvidos.

“Continuaremos a tomar medidas determinadas e implacáveis ​​até devolvermos todos os nossos reféns — os vivos e os mortos”, disse ele após a confirmação militar da morte de mais um israelense durante o ataque liderado pelo Hamas que deu início à guerra de Gaza há 16 meses.