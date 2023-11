Netanyahu diz que Israel não pretende ocupar Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2023 - 8:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 10 NOV (ANSA) – O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, garantiu que não planeja governar nem ocupar o território da Faixa de Gaza, palco de um conflito contra o grupo fundamentalista Hamas que já dura mais de um mês.

“Não buscamos ocupar, mas sim dar um futuro melhor em todo o Oriente Médio. Isso exige derrotar o Hamas”, declarou o primeiro-ministro em entrevista ao canal americano Fox News.

Netanyahu, no entanto, evitou estabelecer prazos para o fim da guerra contra o grupo fundamentalista. “Gostaria que fosse rápido, mas estamos procedendo passo a passo, reduzindo nossas baixas no processo e tentando minimizar as perdas civis”, afirmou.

Até o momento, cerca de 11 mil palestinos já morreram nos bombardeios israelenses, segundo as autoridades de Gaza, sendo que a maioria das vítimas eram crianças ou mulheres.

Já a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (Unrwa) disse que 99 de seus funcionários na Faixa de Gaza foram mortos desde o início da guerra.

Em visita à Índia, Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, principal aliado de Israel, declarou que ainda há “muita coisa a fazer” para proteger os civis palestinos. (ANSA).

