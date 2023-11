Netanyahu diz que Israel está ‘avançando’ na libertação de reféns

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/11/2023 - 10:56 Para compartilhar:

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira (21) que as negociações com o movimento islamista palestino Hamas para a libertação dos reféns detidos em Gaza estão “avançando”.

“Estamos avançando. Não creio que seja útil falar muito […], mas espero que em breve tenhamos boas notícias”, declarou em uma base militar no norte do país, aludindo às discussões que ocorrem com a mediação do Catar, do Egito e dos Estados Unidos.

