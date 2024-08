Netanyahu diz que Israel enviará negociadores ao Egito

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/08/2024 - 13:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 19 AGO (ANSA) – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira (19) ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que enviará nos próximos dias uma equipe de negociadores ao Cairo, no Egito, para dar sequência às tratativas para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

A última rodada de negociações terminou na sexta passada (16), em Doha, no Catar, que também exerce o papel de mediador nas conversas.

A delegação israelense será liderada pelo chefe da agência de inteligência Mossad, David Barnea, pelo diretor do serviço de segurança Shin Bet, Ronen Bar, e pelo general Nitzan Alon, das Forças de Defesa do país (IDF).

Todos os três já participaram das tratativas em Doha na semana passada.

A reunião entre Netanyahu e Blinken durou cerca de três horas e ocorreu em meio ao impasse nas negociações com o Hamas, que negou nesta segunda-feira que as conversas tenham avançado.

“Foi uma reunião positiva”, diz um comunicado divulgado pelo gabinete do premiê de Israel.

As principais divergências dizem respeito ao controle dos corredores Filadélfia, entre Gaza e Egito, e Netzarim, que atravessa o centro do enclave a partir da divisa com Israel até o Mar Mediterrâneo.

O Hamas é contra a permanência de tropas israelenses no território, enquanto o país judeu aceitou apenas reduzir gradualmente o número de militares no corredor Filadélfia.

(ANSA).