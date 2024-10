Netanyahu diz que Israel decidirá resposta ao Irã com base em seu ‘interesse nacional’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/10/2024 - 6:47 Para compartilhar:

Israel levará em consideração a opinião dos Estados Unidos, mas determinará sua resposta ao Irã de acordo com seu “interesse nacional”, afirmou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, segundo um comunicado de seu gabinete divulgado nesta terça-feira.

“Escutamos as opiniões dos Estados Unidos, mas tomaremos nossas decisões finais com base em nosso interesse nacional”, disse.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu Israel a não atacar as instalações nucleares ou de petróleo do Irã para evitar uma escalada regional e por receio da disparada dos preços da energia.

Citando fontes do governo dos Estados Unidos que pediram anonimato, o jornal Washington Post informou na segunda-feira que Netanyahu garantiu à Casa Branca que a eventual resposta ao Irá se limitará a instalações militares.

Israel prometeu uma resposta depois que o Irã lançou quase 200 mísseis contra seu território em 1º de outubro, uma represália a um ataque israelense em Beirute que matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e o general iraniano Abbas Nilforushan.

Segundo o Wall Street Journal, as declarações do primeiro-ministro israelense durante uma ligação com Joe Biden foram recebidas em Washington “com alívio”.

