Netanyahu diz que a guerra contra o Hamas deve continuar até 2025, diz TV

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teria dito aos chefes dos conselhos locais de comunidades perto de Gaza na terça-feira que prevê que a guerra contra o Hamas se estenderá até 2025.

De acordo com um relatório sem fontes do Canal 12, de Israel, sobre a reunião, que foi realizada no quartel-general do comando sul das Forças de Defesa de Israel (FDI) em Beersheba e com a presença de outros ministros do gabinete de segurança, Netanyahu disse aos chefes do conselho que, de acordo com a avaliação atual, a guerra pode continuar no próximo ano.

Ele divulgou a avaliação no decurso de uma discussão na qual também teria concordado em rever um quadro atual do Ministério da Defesa que fornece assistência financeira aos residentes israelitas que estão preparados para regressar às comunidades evacuadas a 4-7 quilômetros das zonas fronteiriças de Gaza.

Muitas destas comunidades foram devastadas pelo massacre de 1.200 pessoas pelo Hamas, em 7 de Outubro, na sua maioria civis, e pelo sequestro de 240 reféns de todas as idades.

Os chefes do conselho local disseram a Netanyahu que a maioria dos seus residentes não deseja regressar neste momento, devido ao contínuo lançamento de foguetes de Gaza e outras preocupações de segurança, disse a reportagem da TV. Apelaram a que o processo de regresso fosse adiado ou prolongado até ao verão e ao início do novo ano letivo, e que o Estado continuasse a financiar a sua estadia em alojamento temporário até então.

Netanyahu disse que aceitou o pedido, prometeu que a assistência financeira aos residentes também seria aplicável e instruiu as autoridades relevantes a elaborarem a estrutura necessária, disse a reportagem da TV.

Em comentários públicos no início da reunião, Netanyahu disse: “Estamos determinados a reabilitar os kibutzim e as comunidades no que é conhecido como a chamada área próxima de Gaza, a devolver os residentes às suas casas e a garantir que [o área] prospera e cresce muito mais do que era antes da guerra.”

No início deste mês, o The Times of Israel informou que o governo estava se preparando para reassentar muitos dos residentes das comunidades evacuadas da zona fronteiriça de Gaza até setembro, mas que as comunidades mais atingidas, incluindo Nir Oz e Kfar Aza, podem demorar até dois anos para reconstruir e reabilitar.

A guerra de três meses tem assistido a intensas batalhas em Gaza, enquanto as tropas trabalham para retirar ao Hamas as suas capacidades militares e governativas. Israel prometeu destruir o grupo terrorista e continuar a lutar até que os restantes reféns regressem.

As Forças de Defesa de Israel avaliaram anteriormente que os combates em Gaza provavelmente durarão todo o ano de 2024, à medida que Israel também se prepara para uma escalada ainda maior dos combates na fronteira com o Líbano, onde o Hezbollah e grupos terroristas palestinos aliados têm realizado ataques diários com foguetes, mísseis e drones.

Na segunda-feira, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que a “fase intensiva” da ofensiva terrestre de Israel no norte de Gaza terminou e terminará em breve também na área de Khan Younis, no sul da Faixa.

As tropas têm realizado operações com menor intensidade no norte de Gaza, depois de os militares terem afirmado terem derrotado todos os batalhões do Hamas na área. Os soldados têm trabalhado para localizar os restantes locais do Hamas e matar ou capturar os últimos agentes do grupo terrorista.

Os EUA, que têm pressionado Israel a reduzir os combates em meio ao aumento do número de mortos em Gaza, saudaram o anúncio de Gallant na terça-feira e disseram que a medida permitirá um aumento da ajuda humanitária a Gaza, bem como o retorno dos civis às suas casas em o enclave palestino.

