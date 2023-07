Netanyahu deixa o hospital depois de passar por exames médicos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/07/2023 - 9:48 Compartilhe

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deixou o hospital neste domingo (16), depois de ter sido internado no sábado por um quadro de desidratação, informou seu gabinete.

O chefe de Governo, de 73 anos, foi levado no sábado para o hospital Sheba, o maior de Israel, na região de Tel Aviv.

“Nosso diagnóstico após uma série de exames é que o motivo da hospitalização foi uma desidratação”, afirmou Amit Segev, diretor do departamento de Cardiologia do hospital.

“O coração está completamente normal. Nenhuma arritmia foi detectada. Decidimos colocar um Holter subcutâneo nele para continuar monitorando”, acrescentou.

Netanyahu estava de férias com a família no lago Kineret, norte de Israel, quando uma onda de calor atingiu o país.

O primeiro-ministro admitiu no sábado que passou um período no lago com sua esposa, “ao sol, sem chapéu e sem água”.

“Não foi uma boa ideia”, acrescentou, antes de afirmar que estava “muito bem”.

Também recomendou aos israelenses que “passem menos tempo sob o sol e bebam mais água”.

Em outubro, ele foi hospitalizado por uma noite depois de passar mal durante o jejum do Yom Kippur.

