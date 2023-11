Netanyahu avalia possível acordo para libertar reféns

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/11/2023 - 13:16 Para compartilhar:

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que está avaliando um possível acordo para a libertação dos reféns detidos pelo grupo islamista Hamas no território palestino da Faixa de Gaza, durante uma entrevista à emissora americana NBC neste domingo (12).

“Existe a possibilidade de um acordo?”, perguntou a jornalista da NBC a Netanyahu sobre a possibilidade de um pacto com o Hamas para a libertação de mulheres, crianças e idosos feitos reféns em 7 de outubro. “Pode ser”, respondeu ele, “mas quanto menos eu me manifesto sobre o assunto, mais aumento as chances de isso se concretizar”, declarou.

