Netanyahu: assassinato de Nasrallah fará libertação de reféns em Gaza “avançar”

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/09/2024 - 16:34

A eliminação, em um bombardeio israelense, do líder do movimento islamista libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, permitirá “avançar” na libertação dos reféns sequestrados em Israel e levados para Gaza por milicianos do Hamas há quase um ano, afirmou neste sábado (28) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

“Estamos determinados a continuar atingindo nossos inimigos”, declarou também Netanyahu ao retornar de Nova York, onde participou da Assembleia Geral da ONU.

