A guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza entrou no seu terceiro mês nesta quinta-feira. Em um visita a militares perto da fronteira com o Líbano, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ameaçou ‘transformar Beirute em Gaza’ se o Hezbollah entrar no conflito.

