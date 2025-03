Netanyahu ameaça aumentar pressão sobre o Hamas se reféns não forem libertados

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alertou nesta quarta-feira (26) que Israel intensificará a pressão sobre o movimento islamista palestino Hamas se este se recusar a libertar os reféns mantidos em Gaza.

“Quanto mais o Hamas persistir em sua recusa em libertar nossos reféns, mais forte será a pressão que exerceremos”, disse Netanyahu no Parlamento. “Digo isso aos meus colegas no Knesset [o Parlamento israelense] e também digo ao Hamas: isso inclui a tomada de territórios, junto com outras medidas que não vou abordar aqui”, observou.

