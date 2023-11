++ Netanyahu afasta ministro que falou em bomba atômica ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2023 - 11:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 5 NOV (ANSA) – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, suspendeu o ministro da Tradição Judaica, Amichay Eliahu, de todas as sessões do governo.

Isso porque o ministro afirmou que uma bomba atômica em Gaza “seria uma das possibilidades” porque “as guerras têm seu preço”.

Netanyahu afirmou que as palavras de Eliahu eram ultrajantes e fora da realidade, enfatizando que as forças israelenses operam de acordo com o direito internacional para evitar atingir inocentes.

Logo depois, Eliahu e o líder de seu partido de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir, que também é ministro da Defesa, disseram que “era apenas uma metáfora”. (ANSA).

