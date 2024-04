Netanyahu admite que trabalhadores morreram em bombardeio israelense ‘não intencional’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/04/2024 - 9:21 Para compartilhar:

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admitiu nesta terça-feira (2) que sete funcionários da ONG World Central Kitchen, do chef espanhol José Andrés, morreram em um bombardeio israelense “não intencional” em Gaza.

“Infelizmente, ontem (segunda-feira), aconteceu um incidente trágico. Nossas forças atingiram de forma não intencional inocentes na Faixa de Gaza. Isto acontece em uma guerra (…) estamos em contato com os governos e faremos todo o possível para que não volte a acontecer”, declarou no hospital em que passou por uma cirurgia de hérnia no domingo.

