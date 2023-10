Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/10/2023 - 16:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 28 OUT (ANSA) – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou neste sábado (28) o Irã de ter “construído a sua máquina de guerra”. O político apontou que pelo menos 90% do financiamento do Hamas vem de Teerã. (ANSA).

