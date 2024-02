Netanyahu: A vitória estará a “semanas de distância” assim que a operação Rafah for lançada

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 26/02/2024 - 1:06 Para compartilhar:

Uma operação militar israelense na cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, pode ser adiada se um acordo para uma trégua de semanas entre Israel e o Hamas for alcançado, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no domingo (25), mas afirmou que a vitória total em Gaza estará “a semanas de distância” uma vez que a incursão comece.

Falando com Margaret Brennan no programa “Face the Nation” da CBS News, Netanyahu confirmou que um acordo está em andamento, mas não forneceu detalhes. A mídia israelense informou que os mediadores estavam fazendo progressos em um acordo para um cessar-fogo temporário e a libertação de dezenas de reféns mantidos em cativeiro em Gaza, bem como de prisioneiros de segurança palestinos detidos por Israel. Vários meios de comunicação israelenses, citando autoridades não identificadas, disseram que o gabinete de guerra aprovou tacitamente.

As negociações foram retomadas no domingo no Catar em nível especializado, informou a TV estatal egípcia Al Qahera, citando uma autoridade egípcia dizendo que novas discussões ocorreriam no Cairo com o objetivo de alcançar o cessar-fogo temporário e a libertação.

Vários relatórios indicaram que o esboço inclui a libertação, na primeira fase, de cerca de 40 reféns detidos em Gaza, incluindo mulheres, crianças, mulheres soldados e sequestrados idosos e doentes, no meio de uma pausa nos combates de cerca de seis semanas.

Inclui também a libertação por Israel de centenas de condenados por terrorismo palestiniano e uma “realocação” de tropas israelitas dentro de Gaza – mas não uma retirada completa como o Hamas tinha exigido anteriormente. O esboço também permitiria que Israel permitisse o regresso de mulheres e crianças palestinas ao norte de Gaza, de onde centenas de milhares de pessoas foram evacuadas durante os combates, e que Israel manteve isolado do resto do enclave.

Sami Abu Zuhri, um alto funcionário do Hamas, respondeu aos comentários de Netanyahu, dizendo que eles lançavam dúvidas sobre a disposição de Israel em garantir um acordo de reféns.

“Os comentários de Netanyahu mostram que ele não está preocupado em chegar a um acordo”, disse Abu Zuhri à Reuters, acusando o líder israelita de querer “prosseguir as negociações sob bombardeamentos e derramamento de sangue” dos palestinianos em Gaza.

Entretanto, Israel está desenvolvendo planos para expandir a sua ofensiva contra o grupo terrorista Hamas até Rafah, na fronteira Gaza-Egito, onde mais de metade da população do território, de 2,3 milhões, procurou refúgio. Grupos humanitários alertam para uma catástrofe, sendo Rafah o principal ponto de entrada para ajuda, e os EUA e outros aliados afirmaram que Israel deve evitar ferir civis. Os líderes políticos e militares de Israel afirmaram que a operação não começará até que a segurança dos não-combatentes seja garantida.

Netanyahu disse que reunirá o gabinete esta semana para aprovar planos operacionais de ação em Rafah, incluindo a evacuação de civis.

“Assim que iniciarmos a operação Rafah, a fase intensa dos combates estará a semanas de ser concluída. Não meses”, disse Netanyahu à CBS. “Se não tivermos um acordo, faremos de qualquer maneira. Tem que ser feito porque a vitória total é o nosso objetivo e a vitória total está ao nosso alcance.”

Ele disse que quatro dos seis batalhões restantes do Hamas estão concentrados em Rafah.

