Neta faz apelo após avó de 85 anos ser sequestrada pelo grupo extremista Hamas

Durante os ataques do Hamas, em Israel, uma idosa de 85 anos foi sequestrada e exibida como troféu pelos membros do grupo extremista neste sábado, 7. A situação foi informada pela neta de Yaffa Adar, a senhora feita de refém, no seu Facebook. “Ninguém fala com a gente, não sabem dizer nada”, escreveu Adva Adar.

A idosa teria mandado mensagens para familiares dizendo que membros do Hamas estavam atirando;

A neta da senhora, Adva Adar, fez um apelo nas suas redes sociais para que a sua avó seja encontrada;

De acordo com o governo de Israel, mais de 100 pessoas são mantidas como reféns pelo grupo extremista na Faixa de Gaza.

Na postagem, a mulher disse que a avó dela foi responsável pela fundação do Kibutz, uma comunidade israelita e que o país pelo qual ela tanto lutou a abandonou. “Ela provavelmente está largada em algum lugar, sofrendo com fortes dores, sem remédio, sem comida e sem água, morrendo de medo, sozinha”.

Yaffa Adar tem oito netos e sete bisnetos segundo a publicação de uma outra familiar. Na publicação do Facebook, Adva também escreveu que a família não recebe informações. “Todas as informações que temos são pelos vídeos que circularam”. Segundo a mulher, sua avó teria mandado mensagens para ela alertando que os membros do Hamas estavam atirando. “Ela não anda muito, então não sabemos se ela teve chance de ir para um lugar seguro”, disse em entrevista ao Fantástico.

Assim como vários outros familiares de vítimas de sequestro por parte do grupo extremista, Adva cobrou providências do governo do país. “Quero que eles (forças de segurança do país) fiquem acordados à noite e revirem cada pedaço de terra até que essas pessoas voltem para casa”. De acordo com o estado de Israel, mais de 100 israelenses são mantidos como reféns, pelo Hamas, na Faixa de Gaza.

