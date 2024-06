Neta de Gretchen, Bia Miranda mostra rosto do filho pela primeira vez

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/06/2024 - 21:24 Para compartilhar:

A influenciadora Bia Miranda usou o Instagram nesta segunda-feira, 17, para mostrar, pela primeira vez, o rosto do filho. Kaleb, de sua relação com o DJ Buarque, nasceu em 5 de junho.

“Para quem queria ver o rostinho do Kaleb: pari meu marido, hahaha”, escreveu Bia, no post compartilhado em seu Instagram. Na sequência de fotos, Bia mostra diversos momentos do bebê recém-nascido.

Veja:

Vale lembrar que o primogênito da ex-“Fazenda” também é o primeiro bisneto de Gretchen, de 65 anos. Apesar de não ter parentesco biológico com a cantora, Bia é lembrada como sua “neta” pois sua mãe, Jenny Miranda, foi “adotada” por Gretchen aos 17 anos — em processo nunca concluído.