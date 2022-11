Neta de Flordelis diz que membros da família comemoraram morte de Anderson do Carmo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2022 - 2:50 Compartilhe

Neta de Flordelis, Raquel dos Passos Silva testemunhou nesta quarta-feira (9) sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, baleado na frente de casa, em Niterói (RJ). Ela afirma que viu membros da família comemorarem o assassinato com gritos de “ele morreu”, além de modificações na cena do crime feitas por Ramon Oliveira, outro neto da ex-parlamentar.

“Ali entendi que a família Oliveira tinha alguma coisa com isso. Assim que vimos que ele havia sido baleado e não sabíamos ainda se o Anderson estava morto, ouvi a Rafaela, irmã de Ramon, dizer: ‘se ele estiver vivo, eu pego minhas coisas e meto o pé dessa casa'”, declarou Raquel.

Filho biológico de Flordelis, Flávio dos Santos foi condenado a 33 anos e dois meses de prisão por ser o autor do crime contra Anderson do Carmo. A neta da ex-deputada disse que após o pastor ser socorrido em um hospital particular, Flordelis fingia chorar e dizia que “o Flávio tem que sair daqui”.

A testemunha ainda declarou, por fim, que Flordelia tentou impedir seu depoimento na Divisão de Homicídios após o crime.

