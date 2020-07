Neta de Elizabeth II se casa com empresário italiano

ROMA, 17 JUL (ANSA) – A princesa Beatrice, neta da rainha Elizabeth II e filha do príncipe Andrew, se casou nesta sexta-feira (17) com o empresário italiano Edoardo Mapelli Mozzi, anunciou o Palácio de Buckingham.

A discreta cerimônia aconteceu na Capela Real de Todos os Santos, em Windsor, e contou com a presença da rainha e do seu marido, príncipe Philip, além de outros parentes próximos. O evento seguiu as medidas do governo britânico para combater a Covid-19.

O casamento seria realizado em Londres no dia 29 de maio, mas foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus. A nova data da cerimônia não tinha sido anunciada.

Aos 31 anos, Beatrice é a nona na ordem de sucessão ao trono.

Ela é filha de Andrew com Sarah Ferguson, duquesa de York. Seus pais são divorciados.(ANSA)

