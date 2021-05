Nestor valoriza força do elenco em vitória do São Paulo na Libertadores Volante do Tricolor analisou a goleada sobre o Sporting Cristal por 3 a 0 e ressaltou a qualidade dos jogadores reservas da equipe de Hernán Crespo

O São Paulo, mesmo com jogadores reservas, bateu o Sporting Cristal por 3 a 0, no Morumbi, pela sexta rodada do Grupo E da Libertadores, passando para as oitavas de final em segundo do Grupo E da competição continental.

ATUAÇÕES: Bruno Alves, Hernanes e Rojas lideram reservas do São Paulo em vitória na Libertadores



Após a partida, o volante Rodrigo Nestor analisou a vitória do Tricolor sobre os peruanos e ressaltou a força do elenco são-paulino para triunfar de maneira sólida diante de um adversário tradicional.

E MAIS:

– Importantíssima a vitória, para ressaltar a força do elenco. Alguns jogadores estavam sem jogar muito, casos do Shaylon, Everton Felipe, até mesmo o Hernanes. Deram conta do recado. Impressionante a força do elenco e o foco que todos têm – disse o jogador, em entrevista coletiva.

Perguntado sobre o Sporting Cristal, Nestor elogiou a equipe peruana, apesar da eliminação do time na chave são-paulina.

– É um time muito bom. Não é a toa que chegou na Libertadores. Eles deram bastante dificuldade para nós, mas conseguimos impor o nosso ritmo e acabou dando tudo certo – finalizou Nestor.

O São Paulo volta a campo neste sábado (29), às 19h, contra o Fluminense, pela primeira rodada do Brasileirão, no Morumbi.

E MAIS:

Veja também