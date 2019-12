Nestlé vende negócio de sorvetes nos EUA para joint venture

Londres, 12/12/2019 – A Nestlé vai vender sua divisão de sorvetes nos Estados Unidos para a Froneri, uma joint venture que possui com a empresa de private equity PAI Partners, por US$ 4 bilhões, disse a companhia suíça nesta quarta-feira, dia 12. Com a venda, que inclui as marcas Häagen-Dazs, Dreyer’s e Drumstick, a Nestlé pretende revigorar o negócio, que vem enfrentando dificuldades.

A participação da Nestlé no mercado norte-americano de sorvetes vem caindo nos últimos anos, passando de 19,3% em 2010 para 15% no ano passado, de acordo com a consultoria Euromonitor. A companhia, que se concentra em marcas premium, tem enfrentado maior concorrência da líder de mercado Unilever e de novas marcas como a Halo Top nesse segmento.

Em 2016, a Nestlé combinou seu negócio de sorvetes na Europa com o R&R Group, controlado pela PAI Partners, criando a Froneri. Desde então, a joint venture se expandiu e registrou vendas de 2,9 bilhões de francos suíços (US$ 2,95 bilhões) no ano passado. A Nestlé disse estar convencida de que o sucesso desse modelo pode ser replicado nos EUA, onde as vendas somaram US$ 1,8 bilhão no ano passado.

A Nestlé espera que a venda da divisão norte-americana seja concluída no primeiro trimestre de 2020. Fonte: Dow Jones Newswires.