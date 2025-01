Nestlé traz de volta chocolate Surpresa para marcar programa de agricultura regenerativa

A Nestlé anunciou na terça-feira, 15, o relançamento do chocolate Surpresa, clássico das décadas de 1980 e 1990, para divulgar seu programa de agricultura regenerativa de cacau, que recebeu investimentos de R$ 110 milhões no Brasil. O programa, chamado Nestlé Cocoa Plan, conta com a parceria de 6 mil produtores sustentáveis e quatro moageiras.

O cacau cultivado por meio do programa será utilizado na produção do chocolate que marca o retorno do produto ao mercado.

Os R$ 110 milhões investidos até agora no Nestlé Cocoa Plan fazem parte do total de R$ 2,7 bilhões destinados à operação de chocolates e biscoitos da Nestlé no Brasil até 2026.

Segundo a empresa, o programa foi fundamental para que, em 2024, a Nestlé atingisse a meta de obter 30% de suas principais matérias-primas (cacau, café e leite) provenientes de agricultura regenerativa.

“Nosso foco é garantir uma cadeia produtiva eficiente, com qualidade e responsabilidade. A meta agora é ampliar a agricultura regenerativa para 50% das nossas principais matérias-primas até 2030, o que demandará mais investimentos e avanços tecnológicos”, afirmou o gerente de ESG da Nestlé no Brasil, Luiz Collaço.

As fazendas participantes do programa são avaliadas em 41 critérios de controle estabelecidos pela Nestlé, o que inclui monitoramento de emissões de carbono e treinamentos voltados para jovens agricultores.

Com o retorno do Surpresa, a Nestlé busca aliar nostalgia e sustentabilidade. O produto chega ao mercado com uma plataforma digital que inclui o jogo “Mundo Surpresa” no Roblox.

Nele, os usuários podem simular a gestão de uma fazenda de cacau sustentável, desde o plantio até a produção de chocolate.

Além disso, as embalagens da nova versão do chocolate trazem QR Codes que permitem acessar cards digitais e interagir com animais em realidade aumentada, reforçando a mensagem de educação ambiental por meio da inovação tecnológica.