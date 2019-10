Nestlé registra receita de US$ 69,17 bi nos primeiros 9 meses de 2019

São Paulo, 17 – A Nestlé informou nesta quinta-feira, 17, que a receita bruta da companhia nos nove primeiros meses de 2019 aumentou em 2,9% ante o mesmo período de 2018, chegando a 68,4 bilhões de francos suíços (US$ 69,17 bilhões).

O crescimento orgânico foi de 3,7% no mesmo período, e o crescimento interno real foi de 3%. De acordo com comunicado da empresa, o bom momento nos Estados Unidos e no Brasil, e também a Purina PetCare, divisão de ração animal da empresa, impulsionaram o resultado. “Aceleração do crescimento ano a ano foi ajudado pelos Estados Unidos e pelo Brasil”, diz a nota. “Todas as categorias de produtos viram crescimento positivo, lideradas por Purina PetCare e café.”

O guidance para todo o ano de 2019 foi confirmado, com expectativa de crescimento orgânico da receita de 3,5%. “Estamos felizes com nosso resultado dos nove meses de 2019 e fizemos mais progresso em direção às nossas metas financeiras de 2020”, disse em nota o CEO da Nestlé, Mark Schneider.

Foi anunciado, ainda, que a companhia distribuirá até 20 bilhões de francos suíços (US$ 20,24 bilhões) para acionistas entre 2020 e 2022, principalmente via recompra de ações.

Também nesta quinta-feira, a Nestlé divulgou mudanças em seu negócio de águas. Maurizio Patarnello, vice-presidente executivo adjunto da companhia e chefe da Nestlé Waters, deixará o conselho de administração da empresa no fim do ano.

Ele continuará aconselhando a unidade de águas na transição para uma nova estrutura organizacional. “O conselho da Nestlé decidiu integrar a Nestlé Waters às três zonas geográficas do grupo a partir de 1º de janeiro de 2020”, disse a Nestlé.

Segundo a companhia, a mudança permitirá que a empresa responda melhora a mudanças nas preferências de consumidores, acelere crescimento de forma lucrativa e crie sinergias. Com informações da Dow Jones Newswires.