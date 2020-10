Nestlé registra receita de US$ 68,5 bi até setembro; queda é de 9,4% ante 2019

São Paulo, 21 – A Nestlé informou nesta quarta-feira que a receita bruta da companhia no acumulado deste ano, até setembro, diminuiu 9,4% ante igual período de 2019, atingindo 61,9 bilhões de francos suíços (cerca de US$ 68,5 bilhões) ante 68,4 bilhões de francos suíços obtidos no ano anterior.

A Nestlé informou que “desinvestimentos e o câmbio reduziram as vendas em 12,9% no acumulado de 9 meses”.

No período, o crescimento orgânico da Nestlé manteve-se em de 3,5%, com crescimento interno real de 3,3%, impulsionado por um forte desempenho, principalmente nas Américas, das marcas Purina PetCare e Nestlé Health Science, bem como pela aceleração de negócios de café no terceiro trimestre.

“A Nestlé permaneceu resiliente em um ambiente difícil e volátil. Nosso pessoal agiu de maneira responsável e rápida para mitigar o impacto da pandemia global e se adaptou rapidamente às necessidades em evolução dos consumidores”, afirmou o CEO da companhia, Mark Schneider.

A companhia suíça disse que a demanda por produtos de consumo em casa permaneceu forte ao longo do período de 9 meses, enquanto o desempenho de produtos fora de casa foi negativo. O e-commerce cresceu no período, atingindo 12,3% das vendas totais do grupo.

A Nestlé elevou sua projeção para o ano inteiro, dizendo que agora espera um crescimento orgânico das vendas em torno de 3%. Anteriormente, ela tinha como meta um crescimento orgânico na faixa de 2% a 3%.

