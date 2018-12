Nestlé investirá US$ 154 milhões em nova fábrica no México

Cidade do México, 19 – A Nestlé S.A anunciou nesta quarta-feira, 19, que planeja investir US$ 154 milhões em uma nova fábrica de café na cidade de Veracruz, no México. Segunda a companhia, a nova unidade terá capacidade de processamento de 20 mil toneladas de café verde (cerca de 333 mil sacas de 60 kg) por ano. Com a unidade, a Nestlé terá o total de 18 fábricas no país.

“A Nestlé identificou o café como um forte impulsionador do crescimento, e o negócio cafeeiro teve um crescimento orgânico positivo nos últimos anos”, disse a empresa.

A nova fábrica empregará 250 pessoas diretamente no início da operação, mas o número pode chegar a 1,2 mil pessoas, segundo a Nestlé. A companhia estima ainda que a planta gere de 2,5 mil empregos a 12 mil empregos em plena atividade. Fonte: Dow Jones Newswires.