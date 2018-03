Nestlé investe R$ 23 milhões em novo centro de análises em Araras

São Paulo, 23 – A Nestlé Brasil inaugura nesta sexta-feira, 23, seu novo Centro de Tecnologia Analítica de Qualidade (Nestlé Quality Assurance Center, NQAC, na sigla em inglês) na cidade de Araras (SP). Com investimento de R$ 23 milhões, a unidade ampliará em 10% a atual capacidade de atendimento de análises.

Conforme a empresa, o NQAC faz parte de uma rede global de Centros de Qualidade da Nestlé, que inclui 24 laboratórios ao redor do mundo, responsáveis pela realização de análises microbiológicas e físico-químicas para controle de qualidade de matérias-primas, embalagens, produtos finalizados e amostras ambientais.

Também realizam análises de composição para aferir o conteúdo nutricional informado nos rótulos dos produtos, como no caso de substâncias adicionadas (vitaminas e outros nutrientes). O NQAC também está apto a detectar e quantificar organismos geneticamente modificados em alimentos, técnica ainda disponível em poucos laboratórios no Brasil.

No centro de tecnologia da Nestlé em Araras são realizadas cerca de 200 mil análises microbiológicas e físico-químicas por ano, atuando com laboratórios de qualidade instalados em todas as 31 fábricas da Nestlé no País.