Nestlé enfrenta acusações preliminares na França sobre pizzas contaminadas

Barcelona, 5 – Promotores da Justiça francesa apresentaram acusações contra a Nestlé por causa de um surto de doenças transmitidas por alimentos ligado à produção de pizza da empresa suíça. As acusações decorrem da descoberta da bactéria Escherichia coli em alguns lotes de pizzas de massa crua da marca Buitoni Fraich’Up, que em 2022 causaram problemas de saúde em dezenas de pessoas na França.

Um porta-voz da empresa disse nesta sexta-feira (5) que os promotores apresentaram acusações contra a Nestlé França e a Societe des Produits Alimentaires de Caudry, a subsidiária responsável pela planta em que as pizzas contaminadas foram produzidas. A Nestlé interrompeu a produção do produto afetado em março de 2022. As acusações são preliminares, o que significa que uma investigação ainda está em andamento e nenhum julgamento foi proferido.

“A Nestlé França pretende assumir plenamente suas responsabilidades neste caso”, disse a empresa. “Esperamos que esses procedimentos legais ajudem a esclarecer totalmente as circunstâncias desse evento dramático e tragam alguma cura para as vítimas e suas famílias”, completou. O surto afetou dezenas de pessoas em 2022 e, um ano depois, a Nestlé chegou a um acordo para compensar 63 vítimas e suas famílias.

As autoridades francesas abriram uma investigação criminal sobre o grupo há dois anos por homicídio culposo, práticas enganosas e colocação de terceiros em perigo, depois de notificarem a Nestlé sobre uma ligação entre suas pizzas e relatos de infecções por E. coli. A bactéria é encontrada em alimentos, água e intestinos de pessoas e animais e, embora geralmente seja inofensiva, pode causar diarreia, infecções do trato urinário, pneumonia, sepse e outras doenças.

A Nestlé recolheu os produtos na França e interrompeu a produção em uma unidade em Caudry, no norte da França, onde a Societe des Produits Alimentaires de Caudry supervisionava as operações. A empresa então se mudou para se desfazer da planta com os produtos contaminados, citando a reação negativa que a marca Buitoni enfrentava, bem como um mercado de pizza altamente competitivo na Europa. A Nestlé finalizou um acordo para transferir a planta Caudry para a Italpizza no início de 2024.

Embora o grupo não tenha mais controle sobre a instalação, a Nestlé agora enfrenta um escrutínio mais rigoroso das autoridades francesas sobre as práticas de segurança alimentar e controle de qualidade em suas antigas linhas de produção. Fonte: Dow Jones Newswires.