Nestlé decide comprar principais marcas da Bountiful por US$ 5,75 bilhões

A Nestlé decidiu comprar as principais marcas da norte-americana Bountiful, fabricante de vitaminas, pelo valor de US$ 5,75 bilhões, excluindo as dívidas, informou a empresa nesta sexta-feira, 30. A aquisição faz parte de um esforço da companhia para aumentar a sua liderança em produtos nutricionais, em meio ao crescimento da demanda e das preocupações com o reforço de imunidade, em razão da pandemia do novo coronavírus.

A gigante suíça de alimentos disse que o negócio inclui vitaminas, minerais e marcas de suplementos, como a Nature’s Bounty, Osteo Bi-Flex e Puritan’s Pride, mas deixa de fora as marcas de esportes e nutrição. As vendas das marcas adquiridas somaram US$ 1,87 bilhão nos últimos 12 meses encerrados em 31 de março, disse a Nestlé. A transação foi avaliada com base no caixa livre e sem dívidas, de acordo com a empresa.

A Nestlé acrescentou que sua margem de lucro operacional pode ser prejudicada por custos de integração pontuais em 2021, mas deve aumentar acima da média em 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.

