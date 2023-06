Nestlé anuncia parceria com Yield Lab Latam

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/06/2023 - 15:16 Compartilhe

A Nestlé anunciou parceria com o Yield Lab Latam, fundo de capital

de risco especializado, para impulsionar startups de alto impacto na

transformação do setor agrícola. Em nota, a empresa diz que o Yield Lab Latam

está presente em quatro países da América Latina e investe em startups

tecnológicas que atuam na indústria agroalimentar para introduzir soluções

tecnológicas inovadoras que vão da produção de alimentos a métodos agrícolas,

conectando investidores, startups, empresas, agricultores, setor público e

comunidades de pesquisa, para promover a transformação sustentável desta

indústria fundamental.

“A Nestlé se comprometeu a fazer investimentos de seu Fundo de

Sustentabilidade no The Yield Lab LATAM (TYLL). O Fundo investe em startups e

organizações inovadoras que trabalham em duas áreas principais: promover

soluções de embalagem e infraestrutura de reciclagem que contribuam para

economias circulares; e auxiliar o setor de alimentos a fazer a transição

para a agricultura regenerativa”, informou no comunicado.

