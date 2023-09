Nestlé adquire participação na fabricante brasileira de chocolates Grupo CRM

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/09/2023 - 9:13 Compartilhe

A multinacional suíça de alimentos Nestlé anunciou nesta quinta-feira (7) que adquiriu uma participação majoritária na empresa brasileira de chocolates premium Grupo CRM, sem divulgar os detalhes financeiros da transação.

O grupo suíço, dono das marcas KitKat e Smarties, assinou um acordo com o fundo de investimento americano Advent International para adquirir uma participação majoritária na empresa brasileira, informou em comunicado.

A transação será concluída em 2024, sujeita à obtenção das aprovações regulatórias habituais, disse a Nestlé.

Renata Moraes Vichi, que trabalha há 25 anos no Grupo CRM e construiu e desenvolveu a empresa, permanecerá na gestão e será acionista minoritária.

“Esta aquisição amplia e fortalece a nossa presença no setor de confeitaria no Brasil”, afirmou Laurent Freixe, diretor da América Latina da Nestlé, citado no comunicado.

A Nestlé já possui um forte negócio de confeitaria no Brasil, mas essa transação permitirá que se expanda para o segmento premium, disse o grupo.

O Grupo CRM vende os chocolates Kopenhagen e Brasil Cacau em 1.000 pontos de venda no modelo direto ao consumidor e também tem forte presença online, disse.

Segundo Andreas von Arx, analista da Baader Helvea, essa aquisição enquadra-se na estratégia da Nestlé.

Aumenta a sua exposição “aos mercados emergentes”, mas também “às vendas diretas”, afirma o analista, que afirma que esta transação também poderá fornecer uma vantagem sobre a sua concorrente americana Mondelez.

Também “coloca a Nestlé em concorrência direta com a Lindt”, observa o especialista, que explica que a concorrente suíça também opera uma rede própria de lojas no Brasil e tem tentado se expandir pelo país nos últimos anos.

Von Arx estima as vendas anuais do Grupo CRM em cerca de US$ 100 milhões (cerca de 497 milhões de reais na cotação atual).

