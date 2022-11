Nespresso anuncia projeto de cápsulas de café à base de papel compostável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2022 - 9:00 Compartilhe

São Paulo, 22 – A Nespresso criou uma cápsula à base de papel compostável que acomoda o café de alta qualidade pelo qual a marca é conhecida, sem comprometer a experiência do sabor, após três anos de pesquisa e desenvolvimento. Segundo a empresa, a demanda dos consumidores por embalagens compostáveis está aumentando, e cerca de 45% dos franceses agora fazem compostagem doméstica de um ou mais tipos de resíduos biodegradáveis.

Em comunicado, a Nespresso disse que a nova linha será testada inicialmente na França e na Suíça no sistema Nespresso Original e deverá ser lançado em vários outros países europeus dentro de um ano.

Desenvolvida como uma alternativa para quem prefere e tem acesso a uma composteira, a inovação vai ampliar as escolhas sustentáveis já oferecidas aos consumidores Nespresso por meio de suas cápsulas de alumínio. O alumínio é infinitamente reciclável e as cápsulas são feitas com 80% de alumínio reciclado. Hoje, a Nespresso oferece mais de 100 mil pontos de coleta de reciclagem de cápsulas de alumínio em 70 países, proporcionando acesso a uma solução de reciclagem conveniente a quase 90% dos clientes globais.

O CEO da Nespresso, Guillaume Le Cunff, disse na nota que a cápsula compostável à base de papel “complementará nossa oferta de cápsulas de alumínio recicláveis e feitas com 80% de alumínio reciclado. Trata-se de mais uma escolha sustentável, sem comprometer a qualidade”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias