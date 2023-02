Neri Geller: não precisamos brigar, disputa eleitoral terminou

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2023 - 20:37 Compartilhe

O futuro secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, disse que não é preciso “briga” entre o setor privado e o novo Executivo. “Não precisamos estar brigando com o presidente. Deixo uma reflexão aqui: a disputa eleitoral é um momento e depois da eleição é sentar à mesa para discutir as políticas que nos interessam e que ajudam a sociedade brasileira”, afirmou Geller a uma plateia de produtores rurais, pesquisadores da Embrapa, executivos de empresas agrícolas e lideranças cooperativistas. As declarações foram dadas durante evento da Embrapa no Show Rural Coopavel, feira agrícola realizada pela cooperativa Coopavel. É a primeira feira agrícola com participação dos representantes do novo Executivo.





Geller lembrou que as cooperativas estavam presentes na construção da política agrícola durante os governos Lula e Dilma, o que contribuiu, segundo ele, o para a elaboração da renegociação de dívidas pelo governo e para a política de garantia de preço mínimo. “Trazer o setor para dentro é uma orientação do ministro Carlos Fávaro, do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin. Isso já foi feito no governo Dilma e no governo Lula”, afirmou Néri.

O futuro secretário e ex-ministro disse aos produtores que sabe que ter apoiado a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva era “ideologicamente difícil”. “Apoiei o presidente Lula na sua candidatura ainda no primeiro turno e apanhei muito, porque ideologicamente era difícil, mas fizemos essa opção (eu e Fávaro), porque achamos que era importante. Estamos no ministério como agricultores para ajudar e defender o setor de forma consistente para que o produtor possa conseguir produzir, gerar emprego e renda”, argumentou.

Geller pediu apoio do setor produtivo para construção das políticas de seguro rural, equalização de recursos por meio do Plano Safra. “Precisamos convergir através do diálogo. Foi assim que conseguimos renegociar todas as dívidas, conseguimos aprovar biotecnologia no primeiro governo do presidente Lula. Avançamos no que se imaginava que fosse ser difícil, do ponto de vista ideológico”, defendeu, após citar vários programas feitos no primeiro e segundo mandato de Lula e no governo Dilma.





O secretário afirmou ainda que o governo quer pacificação com o agro. “Já fizemos a política adequada para o setor no passado. Estamos com muito gás para fazer muito mais e temos espaço político. Queremos pacificar e que o setor se apresente com propostas concretas no sentido de continuar ajudando o Brasil através da produção, que é o principal elo da economia”, defendeu o secretário. “Espero que possamos contar com vocês para reconstruir pontes e fazer política do ponto de vista classista e não partidária”, concluiu.

Geller ainda não foi nomeado oficialmente como secretário, mas atua informalmente como desde que foi anunciado para o cargo por Fávaro.

