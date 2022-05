“Nerd Sedutor” faz sucesso nas redes com conselhos amorosos para homens

Rafael Albano oferece conselhos amorosos nas redes sociais e criou um grande negócio que o deixou famoso como o “Nerd Sedutor”. Chamado também de influenciador da paquera, o especialista em relacionamentos tem mais de 138 mil seguidores e milhares de visualizações À IstoÉ, ele falou sobre o apelido, que “surgiu quando começou a escrever artigos sobre como se relacionar com as mulheres”.

“Comecei em fóruns de jogos eletrônicos da internet e em comunidades do Orkut. Era uma surpresa para alguns alguém que frequentava esses lugares (um nerd) ter habilidades também na sedução. Logo me chamavam de “nerd sedutor””, contou, Rafael.





“A grande verdade é que os homens não aprendem nada sobre sedução e relacionamentos em nenhum momento da vida. É tudo adquirido por referências masculinas da família ou da mídia. E esse é o problema. Se as referências não são boas, o comportamento dele para esse propósito, provavelmente, não será também”, opina.

“Meu público é predominante de homens heterossexuais por opção da própria audiência, pois não excluo outros públicos”, informa. “Acredito que sedução é a habilidade de conquistar pessoas através das suas próprias qualidades e características, então, não há distinção com relação a sexualidade. Os mesmos conceitos podem ser usados em relacionamentos pessoais de amizade, negócios, além dos relacionamentos amorosos. Tudo que eu ensino são ferramentas que adquiri em diversos cursos e livros que fiz sobre o tema”, explica.

“As mulheres adoram o meu trabalho porque reconhecem que os homens atuais realmente mandam mal nesse assunto. Então, enxergam meus ensinamentos como utilidade pública. Vivemos numa sociedade onde existe muito machismo, assédio, relacionamentos tóxicos e abusivos, Meu trabalho consiste em melhorar a comunicação entre as pessoas e ensinar a forma certa de paquerar”, exemplifica.

Rafael diz se considerar bem sucedido por estar desde 2008 escrevendo artigos e, desde 2015, fazendo vídeos para ensinar jovens ou homens mais inexperientes como funciona atualmente “esse lance dos relacionamentos”.

“Ao longo desses anos, somei milhões de seguidores e aproximadamente 15 mil alunos em meus cursos de comportamento social e comunicação. Dou palestras, consultorias, entrevistas e já fui convidado para os maiores podcasts do Brasil”, orgulha-se.

Segundo ele, os cursos custam a partir de R$ 200. “Mas podem chegar até R$ 1.500 dependendo da carga horária do conteúdo e do tema abordado. Entre eles, ensino desde como perder a timidez e ser mais sociável na época da escola, dicas de postura, comportamento, comunicação, inteligência emocional e, também, a parte de presença, e sexualidade”, comenta, sobre as consultorias individuais.

Por fim, Rafael revela a maior dificuldades dos homens. “É entender como funciona a dinâmica dos relacionamentos. Eles ficam totalmente perdidos em meio aos joguinhos que algumas mulheres fazem, e não sabem interpretar nem sinais de interesse nem sinais de rejeição, por isso acabam fazendo tudo errado. Além disso, a falta de experiência e o medo da rejeição apavora alguns homens, deixando eles totalmente estagnados”, revela ele, que diz ter dado consultorias para homens de 30 anos virgens, que nunca haviam beijado uma mulher. “Também já atendi homens acima dos 55 anos que haviam terminado um relacionamento e não estavam entendendo nada das dinâmicas dos relacionamentos atuais”, finaliza.