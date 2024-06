Nepobabies brasileiros: quem são os filhos dos famosos que se beneficiam do sucesso dos pais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 16:48 Para compartilhar:

Diversas celebridades acabaram ganhando destaque por ter um sobrenome já conhecido. “Nepobabys” ou “nepobabies” são termos em inglês usados para descrever pessoas que se beneficiaram do sucesso e da influência de seus pais ou familiares.

Alguns nomes conseguiram construir sua carreira por seu talento natural, mas outros ainda se apoiam na relevância da sua família.

Confira a lista de alguns nomes:

Cleo Pires – Filha da atriz Glória Pires e do cantor Fábio Júnior

Fiuk – Filho do cantor e ator Fábio Júnior e da artista plástica Cristina Kartalian

Antonia Morais – Filha dos atores Glória Pires e Orlando Morais

Enzo Celulari – Filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari

João Guilherme – Filho do cantor Leonardo

Marina Ruy Barbosa – Apesar de ter conquistado seu espaço por méritos próprios, é neta do cineasta e jornalista Luiz Barbosa

Preta Gil – Filha do cantor Gilberto Gil

Bruno Fagundes – Filho do ator Antônio Fagundes

Fernanda Torres – Filha dos atores Fernanda Montenegro e Fernando Torres

Sasha Meneghel – Filha da cantora e apresentadora Xuxa Meneghel e do ator Luciano Szafir

Bárbara Evans – Filha da modelo Monique Evans

Rômulo Arantes Neto – Filho do ator e nadador Rômulo Arantes

Rafael Vitti – Filho do ator João Vitti e da atriz Valéria Alencar

Rafaella Justus – Filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus

Maria Maya – Filha do diretor Wolf Maya e da atriz Cininha de Paula

Luisa Arraes – Filha do diretor Guel Arraes e da atriz Virgínia Cavendish

Manu Gavassi – Filha do radialista e apresentador Zé Luiz