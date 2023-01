Nepal encontra caixas-pretas de avião que caiu com 72 pessoas

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/01/2023 - 10:48 Compartilhe

POKHARA, 16 JAN (ANSA) – As equipes de resgate encontraram nesta segunda-feira (16) as caixas-pretas do avião que caiu no último domingo (15) no Nepal com 72 pessoas a bordo.





As caixas-pretas, que possuem os dados do voo e os gravadores de voz, foram recuperadas pelos operadores ao longo da manhã, segundo Prem Nath Thakur, porta-voz do Aeroporto Internacional de Tribhuvan, em Katmandu, em entrevista à agência EFE.

Com a retomada das caixas, as autoridades locais poderão esclarecer as causas do acidente do Yeti Airlines ATR-72, que ocorreu durante uma tentativa de pouso.

O chefe do distrito de Taksi, Tek Bahadur KC, comentou que as esperanças de encontrar sobreviventes são “zero”. Até o momento, 68 corpos foram localizados e outras quatro pessoas que estavam a bordo ainda são procuradas.





Este foi o segundo acidente aéreo no Nepal em menos de um anos, após uma aeronave da empresa Tara Air ter caído em maio na cidade de Jomsom. A queda do avião matou todos os 22 passageiros a bordo.

Desde novembro de 1960, quando foi registrado o primeiro acidente aéreo no país, mais de 900 pessoas morreram em acidentes desse tipo, segundo as autoridades nepalesas. (ANSA).

