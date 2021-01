Neozelandês acha “tesouro” no mar e recebe lance de R$ 2 mil por cédula

Um menino de 7 anos da Nova Zelândia achou uma nota de 5 dólares neozelandeses (cerca de R$ 19,30) flutuando na água do mar e a cédula já recebeu lances superiores a 500 dólares (cerca de R$ 2 mil) após os pais a colocarem em um leilão. As informações são do UOL.

Zayne Hinton estava na praia com a família quando viu algo laranja flutuando na água e pensou ter achado um tesouro. E essa ideia cresceu tanto na cabeça dele que ele se imaginou comprando carros, mansões, caminhões e uma bicicleta elétrica com o dinheiro achado no mar.

Depois de tanto ouvir as ideias do menino sobre o que ele faria com seu “tesouro”, seu pai, Brad Hinton, teve a ideia de colocar a nota em um leilão online para ver se ela seria vendida por um valor maior do que os 5 dólares neozelandeses.

O site de leilões Trade Me colocou o item no topo da seção de “leilões legais”, e isso atraiu as pessoas interessadas em valorizar a imaginação do garoto.

Além da vontade de comprar uma bicicleta elétrica, Zayne também quer levar a família para tomar chá e comprar brinquedos para todos os pets da família.

