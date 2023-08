Neonazistas espancam mulheres em cidade do leste alemão

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 14/08/2023 - 17:31 Compartilhe

Confusão começou após grupo sair pelas ruas de Erfurt gritando "Sieg Heil", entre outras falas de teor racista e violento, e ser interpelado por outras pessoas. Uma mulher sofreu lesões sérias na cabeça.Um grupo de homens com idades entre 19 e 23 anos poderá responder por incitação ao ódio, uso de símbolos proibidos pela Constituição e lesão corporal grave após protagonizar uma pancadaria que envolveu quase 20 pessoas na cidade de Erfurt, no estado da Turíngia, leste da Alemanha.

O episódio aconteceu na noite da última sexta-feira (11/08). Conforme noticiado pela imprensa alemã, os homens primeiro berraram de dentro de um apartamento slogans de teor nazista e racista janela afora, e depois saíram pelas ruas entoando a saudação nazista "Sieg Heil", dentre outras provocações. A pancadaria teria começado após eles serem interpelados por um outro grupo de pedestres com idades entre 17 e 52 anos. Todos os envolvidos seriam cidadãos alemães.

Uma mulher de 31 anos que tentava apaziguar os ânimos teve a cabeça pisoteada ao cair no chão e sofreu lesões graves. Outra mulher de 23 anos que também tentou apartar a briga foi esganada e também está gravemente ferida. Outras seis pessoas sofreram ferimentos leves, em parte decorrentes de um spray de pimenta utilizado pelos suspeitos, que já teriam sido identificados pela polícia.

Ao tabloide alemão Bild, o social-democrata e secretário do Interior da Turíngia, Georg Maier (SPD), afirmou que o episódio é "expressão da brutalidade do clima político na Turíngia" – a região está cindida pela ascensão do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD). Maier assegurou ainda que a polícia está empenhada em esclarecer o caso para que os suspeitos sejam "duramente punidos".

