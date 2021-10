Neogrid compra Lett, de marketing digital, por R$ 38,454 milhões

A Neogrid fechou contrato de compra da Lett, companhia especializada em trade marketing digital (estratégia de venda online), e tem como objetivo conectar marcas e consumidores para criar jornadas de compras no e-commerce. O valor da aquisição é de R$ 38,454 milhões, o que representa 3,6 vezes o ARR (receita recorrente anual), e é composto por um pagamento inicial de aproximadamente 57% do valor e três parcelas com vencimentos em 120, 360 e 720 dias.

Segundo a companhia, a Lett oferece ferramentas de inteligência de dados em tempo real, que auxiliam marcas e varejos a alavancarem suas vendas por meio de uma plataforma de análise de KPIs (indicadores-chave de desempenho) de sortimento, disponibilidade de estoque, preço, conteúdo digital, entre outros. A empresa foi fundada em 2014, e atualmente está conectada a mais de 500 marcas, 200 varejistas e monitora mais de 6 mil páginas de produtos.

“As soluções e know-how da Lett, aliadas à malha de dados da Neogrid, podem solucionar o problema de perda de vendas no e-commerce de forma ainda mais relevante, permitindo a configuração otimizada de lojas online com imagem, preço, disponibilidade e características dos produtos mais assertivos”, afirma a Neogrid.

A companhia diz acompanhar o desenvolvimento de soluções da Lett há cerca de cinco anos, e que nesse período verificou uma forte aceleração dos negócios, alcançando atualmente cerca de R$ 10,6 milhões em ARR, com taxas anuais de crescimento composto superiores a 125%.

Os fundadores da empresa adquirida permanecerão na operação com cargo executivo, e poderão receber pagamento adicional a título de earn out, em caso de atingimento de metas de crescimento de receita recorrente e rentabilidade.

