Neoenergia tem lucro líquido de R$ 973 milhões no 4º trimestre, alta de 4%

A entrada em operação de novos negócios, revisões tarifárias e o crescimento de mercado propiciaram um crescimento de 4% no lucro líquido da Neoenergia no quarto trimestre de 2023, na comparação com igual etapa do ano anterior, para R$ 973 milhões. Com isso, no consolidado do exercício fiscal, a empresa obteve lucro de R$ 4,5 bilhões, 5,4% abaixo do ano anterior.

Nos últimos três meses do ano passado, a receita operacional líquida da empresa somou R$ 11,1 bilhões, montante 2% maior do que o observado um ano antes. No acumulado de 2023, a receita totalizou R$ 42,388 bilhões.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) chegou a R$ 2,855 bilhões no quarto trimestre de 2023, alta de 1% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Em 12 meses, o indicador atingiu R$ 12,359 bilhões, alta de 7% frente a 2022.

A empresa destacou que o Ebitda Caixa cresceu 21% na comparação entre os quartos trimestre e chegou a R$ 3 bilhões, um recorde para a companhia. No consolidado de 2023, totalizou R$ 10,6 bilhões em 2023, com alta de 10%.

O desempenho reflete tanto o início operacional de novos negócios e o aumento das receitas por conta do crescimento do mercado das distribuidoras e das revisões tarifárias de três das concessionárias do grupo, como também a disciplina de gastos, que permitiram manter o crescimento de despesas operacionais abaixo da inflação, em 2%.

Operacional

Entre outubro e dezembro, o volume total de energia injetada na rede das cinco distribuidoras do grupo, incluindo geração distribuída, totalizou 22,176 mil megawatts-hora (MWh), alta de 10,1% ante o mesmo intervalo de 2022, influenciado por temperaturas elevadas, queda do volume de chuvas e crescimento do número de clientes. Com esse volume, no acumulado em 12 meses, foram 82.411 mil GWh, alta de 5% na base anual.

A base de clientes atendidos no negócio de distribuição foi de 16,3 milhões, com adição de 314 mil novos consumidores ativos, alta de 2% na base anual.

Investimentos

A Neoenergia informou que ao longo de 2023 foram investidos R$ 8,9 bilhões, dos quais mais de 50%, ou R$ 4,7 bilhões, foram destinados à distribuição para atender a expansão de novos mercados, ampliar a qualidade, e na melhoria do relacionamento com clientes das cinco distribuidoras – Neoenergia Brasília (DF), Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) e Neoenergia Pernambuco (PE).

Em transmissão, os investimentos alcançaram cerca de R$ 3,5 bilhões no ano passado, voltados para a entrega de 1,2 quilômetro de linhas e três novas subestações, além de trechos de lotes em construção, como os projetos Vale do Itajaí, Lagoa de Patos e Morro do Chapéu, que adicionaram uma Receita Anual Permitida (RAP) de mais de R$ 170 milhões.

Já em Renováveis, o ano foi marcado pela conclusão do ciclo de investimentos de empreendimentos de geração eólica e solar, com a entrega do parque eólico Oitis, localizado entre a Bahia e o Piauí, com capacidade instalada de 566,5 MW, e da usina solar Luzia, com capacidade instalada de 149 MWp.

